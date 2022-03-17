道奇6年46亿抢下重炮弗利曼 洛矶签走布莱恩

（法新社洛杉矶16日电） 多家美国媒体今天报导，美国职棒大联盟MLB洛杉矶道奇做出重大补强，以6年1.62亿美元合约网罗亚特兰大勇士一垒手弗利曼，科罗拉多洛矶则以7年1亿8200万美元签下布莱恩。

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现年32岁的弗利曼（Freddie Freeman）是勇士去年在世界大赛夺冠的关键人物，一直是自由球员市场最令人垂涎的目标之一。

纽约洋基和波士顿红袜等球队都有意网罗弗利曼，但他与道奇达成协议，签下6年1.62亿美元（约新台币46亿元）的合约。

弗利曼转投道奇后，平均每个赛季进帐2700万美元，使他成为美国职棒大联盟中薪水第2高的一垒手。

此外，科罗拉多洛矶则以7年1亿8200万美元（约新台币52亿元）签下布莱恩（Kris Bryant）。

芝加哥小熊在2013年MLB选秀会上以第2顺位挑中布莱恩。

他在2015年勇夺国家联盟年度新人奖（National League Rookie of the Year），2016年拿下国家联盟（NL）年度MVP，并帮助小熊赢得1908年来首座世界大赛冠军，终结108年魔咒。

布莱恩4度入选明星赛，在大联盟7个赛季884场比赛中累积.278打击率、167支全垒打和487分打点。

© 2022 AFP