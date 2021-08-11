道琼指数再攀历史新高

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（法新社纽约11日电） 美国今天公布受到密切关注的通货膨胀率数据，显示7月物价涨幅降温，华尔街股市开盘应声走扬，道琼指数攀上历史新高价位。

美国劳工部公布，7月消费者物价指数（CPI）经季节调整后上涨0.5%，涨幅由6月的0.9%下降。

Briefing.com分析师欧哈尔（Patrick O'Hare）指出，美国物价上涨速度缓和，「为『通膨已触顶』的说法注入声量」。

不过他也提醒，最新CPI报告暗示，美国通膨可能仍会徘徊在高档。「坦白说，这份CPI报告内容，足以让通膨说法在两方打转，所以今天股市若再度走势分歧并不令人意外。」

台湾时间晚间10时50分，道琼指数上涨215.62点或0.61%，报35480.29点。标普500指数上升10.7点或0.24%，报4447.45点。那斯达克指数则下跌15.03点或0.1%，报14773.06点。

由于全球央行年会本月稍晚将在美国怀俄明州的杰克森霍尔（Jackson Hole）登场，届时美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）将在会中发言，加上美国央行官员近日暗示可能即将宣布缩减振兴措施计画，令外界认为这份通膨报告提供联准会重要数据参考。

© 2021 AFP