道达尔：暂停莫三比克200亿美元天然气计画

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎26日电） 东非国家莫三比克北部一座城镇上月遭武装组织攻击，夺走数十人性命。法国能源巨擘道达尔今天证实，已暂停附近一项价值200亿美元（约新台币5570亿元）的大型天然气计画。

道达尔（Total）发布声明说：「考量到安全情势的演变…道达尔证实已从阿丰基（Afungi ）厂址撤出所有液化天然气计画人员。」

道达尔并宣布情势为「不可抗力」。该法律概念意指可以暂停履行合约义务。

道达尔已于今年1月撤离部分员工和暂停工程。此前邻近区域已发生过一连串圣战士攻击。

今年3月24日，圣战士攻击莫国北部德尔加杜角省（Cabo Delgado）的帕尔马镇（Palma），促使道达尔撤出天然气厂剩下的员工。

自2017年以来，蕴藏丰富天然气的德尔加杜角省便时常遭受圣战士攻击，至少有2600人遭到杀害、近70万人流离失所。早在3月的攻击事件前，外界已怀疑这个非洲最大的单一投资计画是否还能做下去。

虽然政府承诺会在厂址方圆25公里范围内加强维安，但3月在帕尔马镇的攻击，地点距离天然气计画的中枢仅10公里远。

根据政府初步数据，数十人在最新攻击事件中丧生。包括外国员工在内等数百人经由空中与海上疏散，另有数以千计的当地人徒步至邻近地区避难。

© 2021 AFP