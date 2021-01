遭亚马逊开铡 保守派社交平台Parler被迫下线

广告 继续浏览后续

(法新社旧金山11日电) 亚马逊公司(Amazon.com Inc.)日前警告保守派社交平台Parler,由于平台未适当监督暴力内容,将遭关闭伺服器。检查连线的网站今天显示,Parler已经被迫下线。

美国国会大厦上周遭民众硬闯,总统川普被控煽动,被规模比Parler大得多的推特公司(Twitter)永久停权。随后Parler知名度于近期暴增,成为苹果公司(Apple)App Store排行第一的免费应用程式(App)。

但Parler平台上充斥支持6日华府攻击行动的讯息,以及号召再度示威的呼声,促使Google在8日把它从应用程式商店下架,苹果也于9日跟进。

亚马逊接着证实,由于Parler容许「暴力威胁」,将终止提供云端代管服务。

这家网路巨擘在写给Parler业者的信函中表示,将于10日晚间11时59分(台湾时间11日15时59分)前终止服务。

连线检查网站Down For Everyone Or Just Me则显示,Parler于凌晨0时过后不久断线。这意味着业者未能找到新的代管伙伴。

Parler执行长马泽(John Matze)9日在Parler发出一系列贴文,表示网站隔天就会下线,同时指控科技巨头发动「言论自由战争」。

马泽表示:「他们不会胜利!我们是这个世界言论自由、资讯自由的最后希望。」

Parler并未回覆法新社的置评要求。

Parler社群网路在2018年启用,运作方式跟推特极其相似,用户有个人资料可供他人跟随,还有类似推文(tweet)的parley功能。

这个平台在成立之初吸引到一群极端保守派、甚至是极右派的用户,但现在它还吸引到许多较传统的共和党人士。

例如福斯新闻频道(Fox News)明星主持人尚汉尼提(Sean Hannity)有760万跟随者,他的同事塔克卡尔森(Tucker Carlson)则有440万跟随者。民选公职人员使用Parler的则包括共和党籍加州联邦众议员努尼斯(Devin Nunes)、南达科他州州长诺埃姆(Kristi Noem)等人。

据悉川普并无Parler个人资料页面。

