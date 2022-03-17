遭伊朗囚禁多年获释 2英籍伊朗政治犯返国

（法新社伦敦17日电） 两名遭伊朗囚禁多年的英籍伊朗人昨天获释，今天清晨返抵英国。

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两人昨天获释之际，英国政府证实，已还清1份国防合约长年积欠的债务。

载有扎哈里雷克里夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）与阿苏利（Anoosheh Ashoori）的飞机在阿曼短暂停留后，今天凌晨1时8分降落在英格兰西南方的布莱兹诺顿皇家空军基地（RAF Brize Norton）。

影片显示两人在驾驶舱和他们飞机的驾驶员谈话后，下机穿越停机坪，往有家人等待的机场建筑物走去。两人看来都神情轻松，对着摄影机短暂微笑挥手致意后，进入机场建筑物内。

英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）推文表示：「很高兴扎哈里雷克里夫与阿苏利安全抵达英国，和家人及所爱的人团聚。欢迎回家。」

扎哈里雷克里夫的夫婿李察（Richard Ratcliffe）在家中告诉法新社：「她想做的第一件事，总是要我帮她泡杯茶。」

阿苏利的家人则说：「很开心…1672天前我们家的父亲与丈夫遭到不公正的拘禁，从我们身边被带走，让我们的家庭根基动摇。」

扎哈里雷克里夫家乡选出的英国议员希狄克（Tulip Siddiq）在推特放上扎哈里雷克里夫微笑登机的照片,「过了漫长的6年，不敢相信我终于可以分享这张照片」。

两人获释之际，世界强国在维也纳针对伊朗核计画的谈判也接近定案。

特拉斯证实，经由阿曼、英国、伊朗外交协助，解决了可溯及1970年代及伊朗巴勒维王朝（Shah of Iran）时代的3.94亿英镑债务。

扎哈里雷克里夫与阿苏利的家人认为，直到这笔债务解决之前，他们都被当成政治犯监禁。

扎哈里雷克里夫2016年在伊朗探亲时遭到拘留，其后依密谋颠覆伊朗政权罪名被判有罪。但她竭力否认指控。

退休工程师阿苏利则是在2017年被捕，罪名是担任以色列间谍判刑10年。

© 2022 AFP