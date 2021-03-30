遭佛奇、柏克斯批防疫失当 川普发声明回呛

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（法新社华盛顿29日电） 佛奇、柏克斯两位美国抗疫大将，日前在受访时批评前总统川普处置疫情失当，这让川普气得发声明回呛，称两人「试图重塑历史以掩饰自己直觉不佳、建议错误」，还说他总是推翻他们的建议。

川普怒气冲冲地在声明中，痛骂佛奇（Anthony Fauci）和柏克斯（Deborah Birx）是「两个很爱自我推销的人，他们试图重塑历史，以掩饰自己直觉不佳和给出的错误建议，幸好我几乎总是推翻那些建议」。

川普指控美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）院长佛奇试图在疫苗研发上揽功，并「改变目标，好让自己尽可能看起来表现优异」。

川普还说，白宫疫情工作小组协调员柏克斯「已证实是个骗子，可信度所剩无几」。

美国有线电视新闻网（CNN）昨天播出一部与疫情有关的纪录片，内容包括佛奇与柏克斯的访谈。

佛奇说，专家去年4月敦促全美民众遵循封城令时，川普却呼吁全国「解放」，令他大为震惊。

柏克斯则谈到，她担任白宫冠状病毒工作小组协调官员期间，在节目中公开表示2019冠状病毒疾病（COVID-19）正迅速蔓延，随后便接到川普一通「令人非常不舒服」的来电。

她还说：「联邦政府并未向美国民众提供一致的讯息，铸成第一项大错。」

在川普担任总统时，美国染疫死亡人数飙升到全球第一，但他仍抵制戴口罩、封城和其他抗疫措施。

© 2021 AFP