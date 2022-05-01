遭俄侦察机侵犯领空 丹麦、瑞典将召见俄罗斯大使

（法新社哥本哈根1日电） 丹麦和瑞典政府今天表示，俄罗斯侦察机先后侵犯两国领空后，当局准备召见俄罗斯大使，正式表达抗议。

广告 继续浏览后续

两国官员表示，这架俄军侦察机于4月29日晚间自丹麦波罗的海岛屿波荷木岛（Bornholm）以东进入丹麦领空，之后又转入瑞典领空。

丹麦外交部长库服特（Jeppe Kofod）今天发布推文宣布：「外交部将于明天召见俄罗斯大使」，还说这起事件是「俄罗斯对丹麦领空的最新侵犯事件」。

丹麦国防司令部新闻官摩坦森（Henrik Mortensen）告诉法新社，俄方侦察机，「在我们领空停留的时间很短，我方也立即派出2架F-16进行干预。」他并补充说，此类事件相当罕见。

瑞典外交部也表示，将在斯德哥尔摩（Stockholm）召见俄罗斯大使。

该部会透过电邮称：「这类案件都有既定处理程序，包括将涉案国家的代表传召到外交部。」

丹麦外长库服特形容，俄方此类行为「完全不可接受，在当前局势之下尤其令人担忧」，暗指俄罗斯入侵乌克兰且与北大西洋公约组织（NATO）关系紧张的状况。

丹麦是北约成员国；瑞典则正就是否应放弃长期以来的不结盟政策并加入该联盟展开辩论。

© 2022 AFP