遭圣战士掳走逾4年 哥伦比亚修女获释后会教宗

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（法新社梵蒂冈10日电） 教廷发言人指出，教宗方济各今天与哥伦比亚的天主教方济会修女葛洛瑞亚会面。葛洛瑞亚4年多前在马利境内遭圣战士绑架，终在昨天平安获释。

现年59岁的葛洛瑞亚（Gloria Cecilia Narvaez）原在马利南部与布吉纳法索接壤边境地带负责传教工作，但2017年2月7日遭掳为人质

教廷发言人布鲁尼（Matteo Bruni）于声明中表示：「今天早上，在揭开主教会议序幕的庆祝弥撒之前，教宗方济各迎接了刚刚获释的哥伦比亚姐妹葛洛瑞亚．希西利亚．纳瓦艾斯。」

马利总统府昨天透过声明向葛洛瑞亚的勇气和英勇致敬，并指葛洛瑞亚重获自由是数个情报单位4年8个月努力下的结果；葛洛瑞亚亦向马利当局表达谢意。

哥伦比亚副总统兼外长拉米雷斯（Marta Lucia Ramirez）表示，她对于葛洛瑞亚获释感到「非常高兴」，并将营救告捷归功于当局工作，也强调「法国政府为促成此一成果所付出的人道努力」。

曾为法国殖民地的马利近年安全危机加剧，绑架事件愈来愈普遍，且一直难以遏制2012年于国内北部首次出现的圣战叛乱。

© 2021 AFP