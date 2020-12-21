遭多国实施旅行禁令 英国将召开危机会议

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（法新社伦敦21日电） 在英国表示极具传染力的2019冠状病毒疾病（COVID-19）新病毒株疫情「失控」后，从法国到阿根廷，有愈来愈多国家禁止往来英国的航班，首相强生今天将就此主持危机会议。

伦敦政府一名发言人表示，强生（Boris Johnson）要求召开政府紧急应变小组会议（COBRA），以「讨论国际旅行相关局势，尤其是货物流稳定进出英国的问题」。

超过10个欧洲国家已下令禁止来自英国的航班与旅客入境，预料更多国家将采取行动。

作为重要转运国的法国已封锁跨越英吉利海峡（English Channel）的人流物流；荷兰则宣布将禁止旅客搭乘渡轮入境。

脱离欧洲联盟（EU）的英国剩几天就要正式退出欧盟贸易架构，众多企业正忙着转运货物。如今法国除了无人随行的货物以外，禁止所有来自英国的货品。

英国南部重要港口多佛（Dover）昨晚表示，将对一切有人随行的货物和旅客停止开放，因为法国将实施边境限制至「进一步通知」为止。

德国政府一名消息人士说，27国组成的欧盟可能集体对英国限制空中交通，各国也将就海运、公路和铁路讨论联合因应措施。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）的办公室表示，马克宏、德国总理梅克尔（Angela Merkel）、欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）、欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）昨天已就此事举行电话会议。

包括加拿大、智利和阿根廷等美洲国家，昨天稍晚也对来自英国的航班实施禁令。

然而美国官员示意目前暂时不动作。澳洲总理莫里森（Scott Morrison）则说，他有信心现行入境隔离14 天的规定足以因应威胁。

© 2020 AFP