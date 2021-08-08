遭奈及利亚叛军绑架 女学生7年后重获自由

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（法新社拉哥斯7日电） 州长办公室今天表示，1名7年多前遭伊斯兰基本教义派组织博科圣地（Boko Haram）绑架的奈及利亚女学生已经获释，与家人团聚。

将近300名12至17岁的女学生2014年4月在奈及利亚北部小镇奇博克（Chibok）遭到绑架，此事引发国际谴责，也有人发起#带回我们的女孩（#BringBackOurGirls）活动，呼吁歹徒让她们自由。

国际特赦组织（Amnesty International）4月纪念事件7周年时表示，过去这些年已有许多女学生获释或由军方寻获，但仍有100多人下落不明。

波诺州（Borno）州长祖鲁姆（Babagana Umara Zulum）在声明中说，波谷（Ruth Ngladar Pogu）上月跟一名她称为丈夫的人一同向军方自首。

祖鲁姆表示：「我非常兴奋，不只是以波诺州州长身分，也是以这个州所有孩子的父亲身分，以女儿们的父亲身分。」

「我了解家人仍被绑架者的家属心情，但我们仍要怀抱希望，尤其是今天事情有了这种发展。」

州长办公室表示，波谷7月28日向军方自首，先前官员并未宣布此事，是因为要有时间联系她的家长和其他家庭。

奈及利亚军方在东北部奋战12年，却仍无法结束圣战组织的叛乱活动。至今这场冲突已造成4万人丧命，超过200万人无家可归。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP