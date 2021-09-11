遭官方反垄断审查后 美国黑石集团收购SOHO在中国告吹

广告 继续浏览后续

（法新社北京10日电） 美国黑石集团（Blackstone）原拟以30亿美元收购中国地产开发商SOHO中国，但中国监管当局上月依反垄断法立案审查后，这项备受关注的收购案今天确定告吹。

SOHO中国10日下午公告，黑石集团决定不就收购公司股权作出要约。公告称，「鉴于目前满足先决条件的进展不足，各方一致认为无法在最后截止日当天或之前满足先决条件，各方也一致同意不会推迟最后截止日」。

SOHO中国称，为解除公司在收购守则项下的持续义务并维持有序的股票市场，各方在谘询执行人员后决定并一致同意不作出要约。

陆媒今天多形容，这代表潘石屹最终未能如愿卖掉一手创办的公司套现成功，黑石也未能借机大举投资中国核心城市的办公大楼资产。

分析认为，潘石屹之所以要卖掉资产，是因为SOHO中国已经进入「营收增加、净利润不增」的状态。卖掉资产，不再大量自持资产或许是拉升回报率的办法。

2020年，SOHO中国的营业收入约为21.92亿元，年增约19%，不过，净利润却大减58.53%，只剩5.43亿元。潘石屹曾抱怨租金太低。

© 2021 AFP