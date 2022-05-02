遭拉夫罗夫发言惹怒 以色列外长召唤俄大使

（法新社耶路撒冷2日电） 以色列外交部长拉皮德（Yair Lapid）今天痛批俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）声称希特勒体内可能「流着犹太人的血液」，并召唤俄罗斯大使「厘清」情况。

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俄国2月24日入侵乌克兰，声称希望让乌克兰「非军事化」和「去纳粹化」。以色列试图在两方之间巧妙求取平衡，但拉夫罗夫对义大利频道的发言激怒以色列。

拉夫罗夫在义大利媒体Mediaset昨天播出的访问中提到，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）「提出一项论点：如果他自己就是犹太人，他们（乌克兰）怎么会有纳粹主义」。

根据俄国外交部网站张贴的文稿，拉夫罗夫接着说：「我可能搞错了，但希特勒也流着犹太人的血液。」

拉皮德在以色列外交部发布的声明中谴责上述评论。

他说：「拉夫罗夫外交部长的说法不可饶恕且可恶，也是可怕的历史错误。犹太人并未在大屠杀期间自相残杀。对于犹太人的最低级种族歧视，就是指控犹太人自己有反犹太主义。」

声明并提到，以色列外交部已「召唤俄罗斯驻以色列大使会面厘清」。

世界大屠杀纪念中心主席戴阳（Dani Dayan）也批评拉夫罗夫的声明，形容他的说法是「没有根据、幻想且危险的评论，应当受谴责」。

© 2022 AFP