遭拘押美籍记者 缅甸控以第3项罪名

（法新社仰光4日电） 遭缅甸军政府拘押多月的美国籍记者芬斯特（Danny Fenster）委任律师今天告诉法新社，他的当事人申请保释被驳，同时还被指控第3项刑事罪名。

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缅甸英文媒体「缅甸前线」（Frontier Myanmar）总编辑芬斯特5月试图离开当地而被捕，遭拘押至今。

芬斯特被控鼓动异议分子反对军政府和非法结社，目前正在受审，这两项罪名一旦定罪，恐面临6年徒刑。

委任律师丹绍翁（Than Zaw Aung）告诉法新社，芬斯特3日在仰光音山监狱（Insein）内接受最新审讯时获告知「他被控另一项罪名」，涉及违反移民法。

丹绍翁表示，这项罪名最多将被处以5年徒刑，预计将在5日开始审理。

丹绍翁表示：「我们不知道被扣上移民罪名的确切原因。」他说，芬斯特被拘押时签证还在有效期限内。

就在芬斯特被控新罪名的前一天，美国前外交官，同时也是人质谈判代表李察逊（Bill Richardson）才在缅甸首都奈比多（Naypyidaw）和军政府领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）会面。

李察逊的组织表示，他在缅甸从事「民间人道任务」，并未提及是否会寻求让芬斯特获释。

丹绍翁说，37岁的芬斯特健康情况尚佳，但因为新罪名的关系，心情沮丧。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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