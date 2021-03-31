遭拘禁2个月未露面 律师：翁山苏姬似健康良好

广告 继续浏览后续

（法新社仰光31日电） 遭罢黜的缅甸民选政府领导人翁山苏姬尽管已遭拘禁2个月，但她的律师团队表示，她的健康状况似乎良好。此时军政府所承受的外交压力已加大。

缅甸民众逐日发动抗议，要求恢复民选政府，但遭军政府镇压，自2月1日政变以来，已经造成520多人丧生。

缅甸军政府的暴力镇压引发国际谴责声浪，同时境内某些少数民族武装团体也扬言报复。

美国国务院下令，非必要外交人员和他们的眷属必须撤离缅甸。全球对缅甸提供最多援助的国家日本，也暂停支付新的援助款项。

75岁的翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）自2月1日凌晨遭军方拘禁后，就未公开露面。

翁山苏姬的律师敏敏索（Min Min Soe）今天被召唤至首都奈比多（Naypyidaw）一座警察局，和翁山苏姬透过视讯会面。翁山苏姬面临一连串刑事指控，一旦定罪恐终身不得担任公职。

翁山苏姬的律师团队发表声明说：「根据视讯所见，（翁山）苏姬的身体状况似乎良好。」

翁山苏姬在和律师透过视讯会面时质疑，警方一直在律师的身旁，她身边也有警卫持续监视，这样是否合法。

© 2021 AFP