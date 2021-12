(法新社洛杉矶16日电) 两名女子向美国媒体「好莱坞报导」(The Hollywood Reporter)透露曾遭影集「欲望城市」(Sex and the City)男星克里斯诺斯(Chris Noth)性侵,对此克里斯诺斯予以否认。

克里斯诺斯在HBO电视影集「欲望城市」(Sex and the City)和新续集「欲望城市:华丽下半场」(And Just Like That)中饰演女主角凯莉(Carrie)情牵多年的灵魂伴侣「大人物」(Mr. Big)。

在「好莱坞报导」(The Hollywood Reporter)文章中,两名女子使用化名,描述她们分别于2004年和2015年在洛杉矶和纽约与克里斯诺斯发生性关系,克里斯诺斯对此发表声明回应。

现年67岁的克里斯诺斯表示:「我数年前,甚至十几年前遇到的人对我做出的指控绝对是不实的。」

他说:「这些故事可以是30年前或30天前的,但没有就是没有,我没有跨越那条线。」他还说,当时与两女的关系是「你情我愿」。

© 2021 AFP