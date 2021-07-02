遭控税务犯罪和欺诈 川普集团和财务长不认罪

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（法新社纽约1日电） 美国前总统川普旗下集团和财务长遭控欺诈和税务犯罪，今天在纽约法院听审拒不认罪。

曼哈顿地区检察官在近3年时间内，调查了让川普扬名立万的房地产到高尔夫球场等庞大事业的金融交易后，提出第一波15项重罪指控。

曼哈顿检方指出，川普集团（Trump Organization ）和集团长期任用的73岁大帐房怀索柏格（Allen Weisselberg）15年来谋划逃税，欺诈纽约当局。

怀索柏格是川普的忠心助手，在川普家族秘密上守口如瓶。怀索柏格向纽约当局投案后，下午戴着手铐在纽约州法院出庭。

尽管现阶段川普本人或其他家族成员未列为被告，但这些指控对川普来说已是一大挫败。川普先前暗示可能会于2024年再度角逐白宫大位。

起诉书指控川普集团和怀索柏格于2005年3月至2021年6月期间，策划以「不列帐」方式向怀索柏格和其他主管提供报酬。怀索柏格被控对雇主给予的170万美元额外补贴进行逃税。

检方指称，这些额外补贴包括家人就读私校的学费、宾士轿车租赁费及曼哈顿公寓租金等。

检方指控的罪名包括重偷盗罪、税务诈欺和伪造商业记录，其中最重的罪名最多可处15年有期徒刑。

怀索柏格交出护照后获释。川普集团律师福特法斯（Alan Futerfas）代表公司，对指控罪名拒不认罪。

下次法院听审定于9月20日举行。

75岁的川普将这些指控斥为出于政治动机，反控检方「分裂我们的国家」。

共和党籍的川普在声明中说：「激进左翼民主党人发起的政治猎巫持续进行，纽约现在接手了这项任务。」川普集团也表示：「这非关正义，这是政治。」

总统拜登在前往佛罗里达州迈阿密（Miami）途中不愿就此事置评，仅说他对此案「一无所知」。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP