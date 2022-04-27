遭断天然气 保加利亚痛批俄国勒索

（法新社索菲亚27日电） 欧洲联盟（EU）成员国保加利亚的总理佩特科夫（Kiril Petkov）今天形容，俄罗斯决定中断供应天然气给保加利亚是在「勒索」

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俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）今天表示，已完全中断供应天然气给波兰，以及高度仰赖俄气的保加利亚，因为没收到这两个欧盟成员国的卢布付款。

佩特科夫形容俄罗斯天然气工业公司此举「令人无法接受」，「严重违反合约且等同勒索…我们不会屈服于这种敲诈行径」。

佩特科夫还说，保加利亚将全面检讨与俄罗斯天然气工业公司的合约，包括过境保加利亚的输送合约；他也向国民保证，政府「无论如何」不会对消费者减少天然气供应。

他在政府例会前告诉记者：「保加利亚政府已为这种情况做了准备。能源部有明确的输送计画，包括已准备好一套替代来源计画。」

俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）2月24日发动侵略乌克兰后，俄国遭到西方大规模制裁，卢布也一度贬值至空前低点。而由于欧洲天然气需求约1/3仰赖俄国供应，蒲亭为了反击西方制裁，能源成为他手中最有力筹码。

蒲亭3月底表示他已签署命令，4月1日起外国购买俄国天然气须以俄国货币卢布支付，否则合约将中止；买家说这么做违反了要求以欧元付款的合约；乌克兰则指控俄国用能源勒索欧洲，试图分化乌克兰的盟友。

© 2022 AFP