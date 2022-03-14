遭港府要求关站 英人权组织香港观察誓言不会噤声

（法新社香港14日电） 总部设于英国的非政府组织「香港观察」（Hong Kong Watch）网站被封锁，并遭港府要求关站，成为第一个遭到国安法锁定的海外倡议组织。「香港观察」今天表示不会因此噤声。

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虽然中国当局在大陆严格限制网路，但香港通常不会审查网路，使得香港民众能够浏览批评北京当局的网站与内容。

然而，「香港观察」网站日前疑被封锁，香港民众无法连上网站。

「香港观察」行政总裁罗杰斯（Benedict Rogers）当时表示，倘若这不是技术故障，而是香港市民将因为国安法无法再浏览这个网站，这是对网路自由的严重打击。

根据「香港观察」今天发表的声明，「香港观察」已成为第一个证实遭到国安法锁定的海外倡议组织。北京当局于2020年中施行香港国安法，以抓捕异议人士。

罗杰斯说：「只不过因为一个总部在英国的NGO组织报导香港的人权现况，就威胁要施加经济制裁和牢狱刑罚，这封信就是一个实例，说明为何香港的国安法如此危险。」

他说：「我们不会因为专制的安全机制而噤声。这个机制的无谓暴行与无能，已经迫使大批民众迅速出走，并封闭了公民社会。」罗杰斯早在2017年就被禁止入境香港。

根据「香港观察」网站今天公布全文，香港保安局于3月10日发函，指控这个组织「与外国势力勾结，危害国家安全」。

「与外国势力勾结」是国安法中的四大罪行之一，最高可判处终身监禁。

香港保安局在电子邮件中表示：「刑事调查显示，『香港观察』持续…对外国进行游说，对中国和香港实施制裁或封锁。」

香港警方也在同一天寄发通知，要求「香港观察」移除网站所有文章。「如果不照做，将有进一步处置…不会事先通知。」

香港警方今天表示，不会对特定案件发表评论，但称大众可以继续「合法」使用网路。

© 2022 AFP