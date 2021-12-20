遭热刺逼和 利物浦主帅矛头指向主审

（法新社伦敦19日电） 英超托登罕热刺今天靠南韩前锋球星孙兴第74分钟破门，2比2逼和利物浦。赛后利物浦主帅克洛普（Jurgen Klopp）痛批裁判狄尔尼（Paul Tierney）是冲着他而故意少给对手一张红牌，害他们没赢。

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这场比赛热刺第13分钟就由凯恩（Harry Kane）进球先驰得点，但利物浦靠尤达（Diogo Jota）、罗伯森（Andrew Robertson）的进球反超。

孙兴第74分钟趁对方门将贝克（Alisson Becker）阻截对方传球失败，将球挑入球门扳平。

利物浦的罗伯森第77分钟粗暴铲倒对方的罗伊尔（Emerson Royal）后吞红牌出场，靠10人硬撑剩下的13分钟，无缘守住胜果只拿到1分积分。

克洛普也因对主审狄尔尼两个关键判决抗议差点吞牌，但他坚称凯恩早该被罚出场，欠尤达一个12码。

克洛普赛后炮口对准狄尔尼，称不晓得主审为何冲他而来，「我是有点太激动，但我希望的是场上能做出正确判决。凯恩肯定该吃红牌，我们也该拿到12码，偏偏主审竟跟我说是我方球员故意，太扯了」。

© 2021 AFP