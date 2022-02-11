遭爆白宫文件疑用马桶冲走 川普否认

（法新社华盛顿10日电） 据「纽约时报」记者出书爆料和美媒报导，美国前总统川普涉嫌撕毁文件或丢进马桶冲掉，不过川普否认。

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「华盛顿邮报」报导，国家档案局请求司法部针对川普的行为展开调查。国家档案局7日证实已从川普位于佛州的私人庄园海湖俱乐部（Mar-a-Lago）取回15箱文件，川普是在争取连任失利后，带着这些文件离开华府。

美国新闻网站Axios报导，一本细述川普执政时期的新书宣称，白宫的马桶曾在有人试图冲掉办公室文件后堵塞。

主跑白宫线的纽时记者哈柏曼（Maggie Haberman）即将推出新书「大骗子」（Confidence Man，暂译），根据Axios独家预览的内容，哈柏曼提到「白宫官邸职员不时会发现马桶被一团印刷纸张堵住，认为总统用马桶冲掉纸张」。

这本书一部分是基于哈柏曼在川普卸任后的访谈内容撰写而成，其中提到这名共和党籍前总统曾声称自己仍与金正恩保持联系。

依据1970年代「水门案」（Watergate）后制定的「总统文件法」（Presidential Records Act），美国总统卸任后必须将所有与工作相关的电子邮件、信函与文件移交给国家档案局（National Archives）。

但川普否认用马桶冲走文件一事，他表示：「另一个说我用白宫马桶冲掉纸张和文件的假报导绝对不是真的，那不过是记者捏造出来，好替一本内容多为杜撰的书打广告。」

哈柏曼的书预计10月4日出版。这名纽时资深记者报导与川普相关的事已有10年之久，她接近川普核心圈子的程度，长期以来在新闻界堪称无人能及。

© 2022 AFP