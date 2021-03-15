遭疫情打断一年 NCAA三月篮球疯终回归

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（法新社华盛顿14日电） 每年掀起「3月疯」的全美大学体育联盟（NCAA）篮球赛，去年因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情而取消，今年回归有着所未有的挑战，从今天曝光的签表可见一斑。

NCAA男篮赛到了3月共有68支队伍参加，往年分散于全美各地开打，今年则集中在印第安纳州印第安纳波利斯（Indianapolis）举行，从本月18日一直打到4月5 日，主办单位也将确保各项防疫措施到位。

每年带来约十亿美元收入的NCAA篮球赛，是美国电视转播的重要体育赛事之一，不仅可看到美国职篮NBA明日之星，预测哪队夺得男篮赛冠军更是美国一大传统。

而本季在前冠军队伍维吉尼亚大学（University of Virginia）、杜克大学（Duke University）和堪萨斯大学（University of Kansas）上周先后因筛检出COVID-19阳性反应病例而失格后，订定安全规范显然有其必要。

接待旅馆每层楼只能安置一支球队，每间房只能住一人，且口罩、社交距离和社交追踪仪器等防疫措施一样都不能少。球队必须于抵达印第安纳波利斯前7天缴交病毒检测阴性报告，抵达后更须每日采检。

每支球队凑满5人即可比赛；因疫情关系，签表上的球队可以更换，在签表敲定前48小时都可以用备用球队递补。

© 2021 AFP