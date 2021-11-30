遭缅甸军方控煽动叛乱 翁山苏姬等候听取判决

（法新社奈比多30日电） 遭罢黜的缅甸领导人翁山苏姬预计今天要在遭控煽动叛乱的审判中听取判决，这会是她诸多军政府法庭官司中的首场判决，这些官司恐让她面临数十年的牢狱之灾。

广告 继续浏览后续

缅甸军方将领今年2月1日凌晨发动政变，推翻诺贝尔和平奖得主翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）的文人政府，终结这个东南亚国家短暂的民主政治，翁山苏姬便遭到拘押至今。

根据缅甸观察组织数据，在军政府镇压异议人士的行动中，有超过1200人丧生，上万人遭逮捕。

翁山苏姬煽动反军方罪名若成立，恐面临3年徒刑，不过分析人士认为，翁山苏姬不太可能今天就入狱服刑。法庭反而可能会延后判决，或将任何刑期减为居家监禁，好让这位备受爱戴的领袖继续消失在大家的视线内，以便军政府继续巩固大权。

军政府发言人绍敏通（Zaw Min Tun）近日告诉法新社，翁山苏姬的审判在缅甸首都奈比多（Naypyidaw）特别法庭举行，记者被禁止出席旁听。翁山苏姬的律师近日也被禁止对媒体发言。

「全国民主联盟」其他高阶成员的判决近几周内已陆续出炉，军政府祭出严厉判决毫不手软。

克伦邦（Karen State）一名前首长本月稍早遭判刑75年；翁山苏姬一名亲信幕僚则遭判20年。（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP