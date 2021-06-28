遭美军空袭 伊拉克民兵扬言报复

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（法新社巴格达28日电） 美军空袭伊拉克与叙利亚边境地区后，亲伊朗的伊拉克民兵组织「人民动员」（Hashed al-Shaabi）今天表示，空袭「造成一群英勇战士殉难」，同时扬言报复。

美国国防部昨天宣布发动空袭，一个人权监督组织表示至少有5名伊朗支持的民兵死亡。人民动员随后表示：「我们会继续捍卫我们深爱的国家，我们已做好回应和复仇的万全准备。」

人民动员组织的内部消息人士告诉法新社，伊拉克西部幅员广阔的安巴省（Anbar）遇袭，让组织一次死了4名战士。

美国国防部则表示，这波针对伊拉克与叙利亚边境的报复性空袭，瞄准「伊朗支持的民兵团体所使用的设施」。国防部发言人柯比（John Kirby）说，被锁定的场所有两处位于叙利亚、一处位于伊拉克；「伊朗支持的民兵」曾运用这些场所发动无人机攻击，损害美国在伊拉克的利益。

总部位于英国的「叙利亚人权了望台组织」（Syrian Observatory for Human Rights）之前通报，针对叙利亚一侧的空袭至少造成5名伊拉克战士死亡和多人受伤。

叙利亚人权了望台组织仰赖叙利亚境内的消息人士来搜集资讯，据其表示，被击中的目标包括军事阵地。

自今年初起算，伊拉克境内攸关美国利益的目标已遭受超过40次攻击。目前美国为联合其他国家共同对抗激进组织伊斯兰国（IS），一共部署2500名美军在伊拉克境内。

© 2021 AFP