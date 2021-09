广告 继续浏览后续

(法新社南非伊丽莎白港19日电) 南部非洲海岸鸟类保护基金会今天表示,南非开普敦(Cape Town)近郊海滩上有63只濒临绝种的非洲企鹅遭蜂群攻击致死。

南部非洲海岸鸟类保护基金会(Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds)临床兽医罗伯兹(David Roberts)说:「经过检测,我们发现这群企鹅的眼睛周围有蜂螫痕迹。」

罗伯兹透过电话向法新社表示:「这是相当罕见的事件,我们不认为这会经常发生,算是偶发事件。(海滩)现场也有许多死掉的蜜蜂。」(译者:李佩珊)

© 2021 AFP