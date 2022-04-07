遭观众辱骂又输球 法男网小将为赏对手巴掌道歉

（法新社巴黎6日电） 美国影星威尔史密斯在奥斯卡奖呼人巴掌的情节4日在迦纳网球比赛重演，法国男网小将高梅（Michael Kouame）今天为赛后赏对手巴掌道歉，但自称是被观众的辱骂所激怒。

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15岁的高梅4日在迦纳阿克拉（Accra）网赛与地主选手安克拉（Raphael Nii Ankrah）捉对厮杀。根据影音频道YouTube上的影片，两人赛后按惯例隔着球网握手致意时，高梅突然打了安克拉一巴掌。

高梅与安克拉鏖战3盘落败。高梅在社群媒体上说，这场比赛「让人觉得挫败感很重、很难打」，过程中还有支持安克拉的观众侮辱他，因此他才会暴怒呼人巴掌。

他说：「我真诚地为我的行为感到后悔。比赛时，我一再遭到许多观众辱骂，他们还对我母亲说出不敬的话，但这都无法为我的行为辩解。」

他向对手道歉，又说：「我接受国际网球总会（International Tennis Federation）实施的所有后果。」

高梅表示：「我会趁这次机会好好检讨，看看未来可以如何更妥善地处理这类情况，以反映我真实的个性。」

国际网球总会今天稍晚表示，已对巴掌事件展开审查。

国际网球总会对法新社说：「我们正在根据国际网球总会世界网球青少年巡回赛行为准则（World Tennis Juniors Circuit Code of Conduct）审查这起事件，以判定是否需要采取任何行动。」

在今年3月底举行的奥斯卡金像奖颁奖典礼上，美国喜剧演员克里斯洛克（Chris Rock）拿威尔史密斯（Will Smith）妻子的平头造型开玩笑，威尔史密斯立即走上台��了克里斯洛克一巴掌，令大家感到错愕。

© 2022 AFP