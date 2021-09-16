遭质疑涉及总统遇刺案 海地总理撤换司法部长

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（法新社太子港15日电） 海地负责侦办故总统摩依士遇刺案的检察官，因为要求起诉总理亨利昨天遭到开除，亨利今天解除司法部长文森（Rockefeller Vincent）职务，指派前内政部长齐代尔接任。

根据海地官方报纸「箴言报」（Le Moniteur）9月15日的特刊，齐代尔（Liszt Quitel）获任命担任代理司法和公共安全部长。他先前自7月20日起担任内政部长。

7月7日凌晨，摩依士（Jovenel Moise）在私人宅邸遭武装突击队刺杀，海地再度陷入昏乱，至今已两个多月。

昨天早上，职位相当于联邦检察官的政府委员克劳德（Bed-Fort Claude），要求负责调查摩依士遇刺案的法官起诉总理亨利（Ariel Henry）。

克劳德10日曾致函亨利，请他自行向检方说明摩依士遇刺当晚的两通电话内容，通话对象据信是刺杀摩依士的幕后主嫌之一。那名犯嫌是海地司法部反贪部门的前高层巴迪欧（Joseph Felix Badio）。

7月7日凌晨，在摩依士遭到枪手击毙后，巴迪欧打了两通电话给亨利，电话来源据信可追踪到摩依士私宅附近。

亨利11日谴责检方的行动，称这是「转移注意力的伎俩」。

摩依士遇刺案已转派预审法官调查，检方已无法干预此案，亨利因此开除克劳德。

© 2021 AFP