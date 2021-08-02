遭逼回国白俄东奥选手 可能将寻求庇护

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（法新社东京2日电） 日本官员表示，声称代表队强迫她先行返国的白俄罗斯奥运运动员齐玛诺斯卡雅，在获得保护的情况下度过了一夜，后续可能寻求庇护。

东奥日前举行女子200公尺预赛时，24岁短跑女将齐玛诺斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）并未站上赛道，错过了参加东京奥运的机会。

日本政府发言人加藤胜信则表示，有关当局得知齐玛诺斯卡雅已经「表达寻求庇护的意愿」。但加藤胜信并未提供更多相关细节。

国际奥林匹克委员会（IOC）表示，齐玛诺斯卡雅1 日向2020东京奥运官方寻求保护，以避免坐上飞机，之后在机场旅馆过了一夜。

国际奥会发言人亚当斯（Mark Adams）今天说：「国际奥会和2020东京奥运（官方），昨天已经亲自和白俄罗斯运动员齐玛诺斯卡雅谈过。」

他补充说：「她向我们保证自己感觉是安全的，她在安全的情况下，在机场旅馆过了一夜。」

有报导指出，她正寻求庇护，可能的地点是在欧洲。亚当斯说表示，国际奥会「今天会再与她谈谈，以了解她想追求的是什么，而对于她的决定，我们也将给予支持」。

他也表示联合国难民署（UNHCR）也参与了此案。

日本警方和在东京的相关单位婉拒对此事发表评论。联合国难民署的东京办公室也未立即对此事置评。加藤胜信告诉记者，齐玛诺斯卡雅已与国际奥会、2020东京奥运组委会，及「其他相关单位」谈过下一步的行动。

他说，日本政府将继续与有关单位密切合作，并将采取适当的措施；日本会「依法」处理此案。

© 2021 AFP