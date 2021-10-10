遭马利圣战士掳走4年多 哥伦比亚修女平安获释

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（法新社马利首都巴马科9日电） 西非国家马利总统府今天表示，一名来自哥伦比亚的天主教方济会修女4年多前在马利境内遭圣战士绑架，如今平安获释。

修女葛洛瑞亚（Gloria Cecilia Narvaez）原本在马利南部与布吉纳法索接壤边境地带负责传教工作，但2017年2月7日遭掳为人质。

马利总统府今天透过声明对葛洛瑞亚的勇气和英勇致敬，并表示在数个情报单位4年8个月的努力下，总算成功让葛洛瑞亚获释。

葛洛瑞亚今天在临时总统戈伊塔（Assimi Goita）及巴马科大主教佘保（Jean Zerbo）的陪同下，透过国家电视台播放的影像说道：「感谢马利当局、总统，和所有马利当局为了解救我而付出的所有努力，愿天主保佑你们，天佑马利。」

戈伊塔在官方声明中保证「正在努力」，以确保所有仍被拘押在马利的人都能获释。

根据和葛洛瑞亚共事的修女卡门（Carmen Isabel Valencia）说法，绑匪原本要掳走另外2名年纪较轻的修女，葛洛瑞亚却跳出来自愿代替这2名年轻修女。

卡门说：「她是一位格外深具人性特质的女性，平易近人…被穷人的爱深深打动。」

在红十字会去年7月寄给葛洛瑞亚兄弟的信函中，葛洛瑞亚表示自己被一群「支持伊斯兰和穆斯林团体」（Group for the Support of Islam and Muslims, GSIM）拘押，该组织是沙赫尔地区规模最大的圣战联盟。

了解释放葛洛瑞亚谈判的消息人士向法新社表示，她在被掳为人质期间并未遭到恶劣对待，还习读了可兰经。

这名消息人士表示放人谈判历时数月、数年之久，不过并未提供进一步细节。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP