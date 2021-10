遭马利圣战士掳走4年多 哥伦比亚修女平安获释

广告 继续浏览后续

(法新社马利首都巴马科9日电) 西非国家马利总统府今天表示,一名来自哥伦比亚的天主教方济会修女4年多前在马利境内遭圣战士绑架,如今平安获释。

修女葛洛瑞亚(Gloria Cecilia Narvaez)原本在马利南部与布吉纳法索接壤边境地带负责传教工作,但2017年2月7日遭掳为人质。

马利总统府今天透过声明对葛洛瑞亚的勇气和英勇致敬,并表示在数个情报单位4年8个月的努力下,总算成功让葛洛瑞亚获释。

葛洛瑞亚今天在临时总统戈伊塔(Assimi Goita)及巴马科大主教佘保(Jean Zerbo)的陪同下,透过国家电视台播放的影像说道:「感谢马利当局、总统,和所有马利当局为了解救我而付出的所有努力,愿天主保佑你们,天佑马利。」

戈伊塔在官方声明中保证「正在努力」,以确保所有仍被拘押在马利的人都能获释。

根据和葛洛瑞亚共事的修女卡门(Carmen Isabel Valencia)说法,绑匪原本要掳走另外2名年纪较轻的修女,葛洛瑞亚却跳出来自愿代替这2名年轻修女。

卡门说:「她是一位格外深具人性特质的女性,平易近人…被穷人的爱深深打动。」

在红十字会去年7月寄给葛洛瑞亚兄弟的信函中,葛洛瑞亚表示自己被一群「支持伊斯兰和穆斯林团体」(Group for the Support of Islam and Muslims, GSIM)拘押,该组织是沙赫尔地区规模最大的圣战联盟。

了解释放葛洛瑞亚谈判的消息人士向法新社表示,她在被掳为人质期间并未遭到恶劣对待,还习读了可兰经。

这名消息人士表示放人谈判历时数月、数年之久,不过并未提供进一步细节。(译者:李佩珊/核稿:陈政一)

