遭马利圣战士绑架逾3个月 中国3公民成功脱困

(法新社马利首都巴马科1日综合外电报导)西非国家马利军方表示,7月间沙赫尔地区一处工地被绑架的中国工程公司3名员工,周末逃离绑架者掌控;安全部队今天找到他们并救援成功,人质健康状况尚佳。

法新社报导,7月17日,武装分子攻击距离西南部城镇卡瓦拉(Kwala)55公里的一处营建工地,抢走多辆卡车,并掳走5名人质,包括3名中国人和2名茅利塔尼亚公民。其中的茅利塔尼亚公民被绑10天后获释。

马利军方声明指出,3名中国人策划逃脱,在昨天成功脱困。今天,军方地面与空中部队找到他们的位置,展开联合救援行动,这次救援所以成功,得力于「匿名善心人士」的协助。

军方表示,人质脱困后身体状况尚佳。他们并称赞3人「勇敢善战」。

在马利境内圣战士暴力冲突中,绑架案屡见不鲜,自2012年爆发冲突以来,已扩及邻国布吉纳法索和尼日。

在这次中国公民脱困获救前,哥伦比亚籍天主教方济会修女葛洛瑞亚(Gloria Cecilia Narvaez)10月9日才平安获释。

葛洛瑞亚修女原在马利南部与布吉纳法索接壤边境地带负责传教工作,2017年2月遭圣战士绑架。

法国记者杜布瓦(Olivier Dubois)今年4月8日在马利北部被掳,他在一段人质录影中表示,「支持伊斯兰和穆斯林团体」(Group for the Support of Islam and Muslims, GSIM)绑架他。此一团体是沙赫尔(Sahel)地区最大的圣战士联盟。

在马利冲突中,有数以千计民众丧生,数以万计百姓逃离家园;同时这个世上最贫穷之一的国家也遭逢毁灭性的经济冲击。(译者:纪锦玲)

© 2021 AFP