避免意外 联合国为采访乌克兰记者提供防护装具

（法新社巴黎17日电） 联合国教科文组织（UNESCO）今天表示，将为在乌克兰采访的记者提供防弹背心和头盔。先前已有若干报导俄罗斯入侵的记者在乌克兰殉职。

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联合国教科文组织还将针对战地工作和急救筹办线上训练课程，并设法为在利维夫（Lviv）采访的记者尽快提供面对面训练。由于乌克兰首都基辅已被包围，许多媒体机构已转移到西部利维夫市继续工作。

联合国教科文组织秘书长阿祖莱（Audrey Azoulay）发表声明说：「记者和媒体工作者正在乌克兰冒着生命危险，向当地居民提供救命的讯息，并向全世界报导这场战争的真实状况。」

教科文组织说，第一批125件防弹背心和头盔将特别分发给乌克兰记者，因为「他们原本是报导地方新闻，现在突然扮演战地记者的角色，对于此刻面对的风险毫无准备」。

教科文组织说，自从3周前俄军开始入侵以来，至少已有4名记者死亡，包括1名福斯新闻（Fox News）摄影记者及其团队聘请的乌克兰助理。

教科文组织并表示，将为乌克兰国家记者联盟设立的热线提供资助，记者可以透过热线寻求协助以离开危险地区。

© 2022 AFP