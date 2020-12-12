避免政府关门 川普签署临时预算案

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（法新社华盛顿11日电） 美国联邦参议院今天通过一项为期一周的临时预算案，总统川普随后签署生效。这项临时预算案可避免政府关门，国会议员也得以就疫情纾困案继续协商。

数天前，联邦众议院已先通过此案，参议院透过口头表决通过后，美国所有联邦机关就可获得足以运作到12月18日的资金。

美国联邦机关的运作，预定到今天午夜就无钱可用；白宫说，川普今晚在最后关头前数小时签署了此案。

在美国遭逢2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例及病故人数激增、家户及企业苦无经济纾困的情况下，这项效期一周的临时预算案将可避免政府关门窘境。

国会议员现在有更多时间拟定纾困案，其中很多人希望能把纾困案纳入一项全面的综合支出法案。

但国会议员在疫情纾困和2021财政年度联邦资金的议题上争论不休，在耶诞假期休会之前，最后几天的立法工作势必如火如荼。

临时预算案先前遇到一些程序上的障碍，例如共和党籍参议员霍利（Josh Hawley）以及无党派参议员桑德斯（Bernie Sanders）都试图替美国人争取新一轮可直接领取的补贴支票。

桑德斯曾扬言要拖延临时预算案，除非预算案纳入成人可领1200美元支票、儿童可领500美元支票的条文；但他今天暂时让步。他在议场内说，他今天可以撤回异议，但下周就不会这么做了，若参议院不通过直接补贴美国家户，「我们耶诞节就不用回家过了」。

一个跨党派国会议员团体一直在推动一项9080亿美元的经济振兴方案，内容包括新的失业补助、援助各州及地方政府，并为企业提供有限责任保护。

但共和、民主两党领袖对这个方案意见分歧。参议院多数党共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）坚称这套方案行不通，有些企业因疫情而诉讼缠身，他想替这些企业争取更广泛的责任保护。

参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）则说，数以百万计的美国人正面对数十年来最惨重的经济衰退，国家也正面临一个世纪以来最严重的公卫危机，而麦康奈还提出这种要求，令人难以置信。

另外，联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）昨天预告，她可能会要求众议员们留在华府，直到振兴方案通过为止；若有必要，甚至不放人回乡过耶诞节。

© 2020 AFP