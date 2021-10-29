避免美化暴力 纽约州学校禁鱿鱼游戏万圣节服装

（法新社纽约28日电） 美国纽约州一个学区今天表示，禁止学生万圣节装扮成Netflix韩国影集「鱿鱼游戏」中的角色，以免有美化暴力之嫌。

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反乌托邦题材剧集「鱿鱼游戏」描述456名因欠债而陷入绝望的玩家，自愿参加一场童年游戏的竞赛，输了会有致命的后果，如果赢得六轮游戏胜利，将可以获得456亿韩元（约新台币10.7亿元）。

纽约市以北的费耶特维尔-曼利乌斯（Fayetteville-Manlius）学区写信给学生双亲表示，学区中6所学校不希望学生穿戴「鱿鱼游戏」中出现的面具、绿色运动服和粉红色连身衣。

学区校监泰斯（Craig Tice）发表声明说：「校长们希望确保学生的家庭知道，学生在万圣节穿着模仿这个节目的服装前来学校并不恰当，因为剧中服装带有潜在的暴力讯息。」

他表示，学校此一要求的用意在于，「服装不宜太过血腥或恐怖，以免吓到年纪较小的学生，」。

泰斯并说，已有一些学生模仿影集中的游戏。费耶特维尔-曼利乌斯学区内包含3所5到10岁儿童就读的小学。

「鱿鱼游戏」9月中开播后4周内，收视观众已达1.42亿户，成为Netflix最多人观看的影集。

© 2021 AFP