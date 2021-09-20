避免美国再陷金融危机 叶伦吁国会提高债务上限

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（法新社华盛顿19日电） 美国财政部长叶伦（Janet Yellen）今天恳请国会提高债务上限，以避免「历史性的金融危机」。

叶伦投书「华尔街日报」指出，美国向来会在债务破表之前提高上限。她写道：「美国不曾发生过债务违约，一次都没有。」

她说，债务违约可能会导致历史性的金融危机，引发利率飙高、股价暴跌及其他金融动荡。

在美国，仅国会有权提高债务上限。美国先前暂停实施上限规定，为期2年，今年8月1日恢复实施；若不提高上限，美国举债将不得超过现行的28.4兆美元。

债务上限一直是华府政界党派相争的议题之一。自1960年代以来，美国已调高债务上限约80次之多。

美国财政部上周表示，国家将于10月左右用罄手头资金。叶伦在投书中提到，若不提高债务上限、无法在现行截止日之前付款，可能引发种种金融灾祸。

她警告：「几天之内，数以百万计美国人就没现金可用。近5000万银发族可能暂时领不到社会保险支票。军饷发不出来。等到美国脱离这场危机，也将一蹶不振。」

叶伦提到2011年债务危机时表示：「债务上限的边缘政策（brinkmanship）把美国推向了濒临危机的局面。」

前总统欧巴马执政时期的债务辩论陷入僵局，使得美国面临历来最迫切的违约危机。后来债务评等机构「标准普尔」（Standard and Poor）把美国的债务评等降级，市场广受波动。

叶伦表示，趁早行动才能避免重蹈覆辙。她说：「时间就是金钱，这里指的可能是数以十亿计美元之谱。」

「我国的经济实力已在过去17个月接受了测试。我们才刚脱离险境，万万不能再陷入一场完全可以避开的危机。」

© 2021 AFP