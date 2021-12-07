避险基金教父交出180件被盗文物 估计总额7000万美元

（法新社纽约6日电） 美国司法部官员今天表示，有避险基金教父之称的史坦哈特已交出180件被盗文物，部分来自古希腊，估计价值达7000万美元（约新台币19.4亿元），他也被终生禁止购买文物。

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曼哈顿地区检察官范斯（Cyrus Vance）办公室宣布的这项举措，让80岁的史坦哈特（Michael Steinhardt）暂时避免遭起诉和审判，但他终生禁止在合法艺术市场上购买古董。

这些艺术品包括公元前400年鹿头形状的古希腊饮水器，价值350万美元，以及古希腊一个存放遗体或骨灰的箱子，其历史可追溯至公元前1200年至1400年，价值100万美元。

范斯在声明中说：「几十年来，史坦哈特对被掠夺的文物表现出贪婪的欲望，毫不在意他的行为以及他所买卖的文物是否合法、以及在全球造成的严重文化破坏。」

范斯说，这位被富比世（Forbes）估计身价高达12亿美元的纽约金融家「无视地理或道德界限，他为扩大收藏不惜仰赖古董走私贩、犯罪头子、洗钱者和盗墓者构织的地下网络。」

范斯领导的调查人员近年突袭史坦哈特的避险基金办公室，以及他位于第五大道（Fifth Avenue）的住宅。

范斯将追踪被盗文物列为优先事项，部分来自博物馆、私人收藏或拍卖行，并将之归还给合法所有者，包括黎巴嫩、巴基斯坦和义大利等国。

史坦哈特是纽约大学（New York University）和纽约大都会艺术博物馆（The Metropolitan Museum of Art）等机构的主要捐助者，大都会博物馆甚至以他的名字命名了一间陈列室。

曼哈顿地区检察官办公室表示，他归还的文物估计总价约为7000万美元。

范斯表示，尽管史坦哈特「数十年来漠视其他人拥有自家神圣宝藏的权利」，但他并不打算立即起诉他。

范斯说：「这项协议保证将180件作品迅速归还给11个国家的合法所有者，而不是作为完成大陪审团起诉、审判、可能定罪和判刑所需年限的证据。」

© 2021 AFP