邦乔飞创团贝斯手萨奇过世 享寿70岁

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（法新社华盛顿6日电） 美国乐团邦乔飞的主唱琼邦乔飞昨天宣布，共同走过1980年代鼎盛时期的创团贝斯手萨奇（Alec John Such）过世，享寿70岁。 来自新泽西州的硬式摇滚乐团邦乔飞（Bon Jovi）在1980年代展开马拉松式巡演，以Livin' on a Prayer、You Give Love a Bad Name，以及Wanted Dead or Alive等朗朗上口的歌曲以及出神入化的表演，吸引歌迷塞爆会场。 主唱琼邦乔飞（Jon Bon Jovi）昨天在推特发布的声明中表示，乐团「透过他而找到了彼此合作的契机」。「身为邦乔飞乐团创始成员，亚历（萨奇）是乐团创立不可或缺的一分子。」 琼邦乔飞说，萨奇是鼓手托雷斯（Tico Torres）从小就认识的朋友，萨奇还带了李奇山姆柏拉（Richie Sambora）来看乐团表演，李奇山姆柏拉之后加入成为吉他手。