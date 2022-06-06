邦乔飞创团贝斯手萨奇过世 享寿70岁
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（法新社华盛顿6日电） 美国乐团邦乔飞的主唱琼邦乔飞昨天宣布，共同走过1980年代鼎盛时期的创团贝斯手萨奇（Alec John Such）过世，享寿70岁。 来自新泽西州的硬式摇滚乐团邦乔飞（Bon Jovi）在1980年代展开马拉松式巡演，以Livin' on a Prayer、You Give Love a Bad Name，以及Wanted Dead or Alive等朗朗上口的歌曲以及出神入化的表演，吸引歌迷塞爆会场。 主唱琼邦乔飞（Jon Bon Jovi）昨天在推特发布的声明中表示，乐团「透过他而找到了彼此合作的契机」。「身为邦乔飞乐团创始成员，亚历（萨奇）是乐团创立不可或缺的一分子。」 琼邦乔飞说，萨奇是鼓手托雷斯（Tico Torres）从小就认识的朋友，萨奇还带了李奇山姆柏拉（Richie Sambora）来看乐团表演，李奇山姆柏拉之后加入成为吉他手。
萨奇的死因并未公布。
与同时代的许多长发金属（Hair Metal）乐团不同，邦乔飞乐团的形象不只获得年轻人热爱、更有许多年长者喜欢，在全世界各个角落赢得粉丝追随。 邦乔飞是有史以来最畅销的乐团之一，并在2017年入选摇滚名人堂（Rock and Roll Hall of Fame）。 萨奇在1983年加入乐团，1994年退出，李奇山姆柏拉则在2013年退出，两人皆于2018年的名人堂入驻典礼与团员重聚。 萨奇当时在典礼上表示：「许多年以前，当琼邦乔飞打电话给我，邀请我加入他的乐团时，我立刻了解到他有多认真，他有一个愿景，想要带着我们一起实现。如今我很高兴已成为那个愿景的一分子。」
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