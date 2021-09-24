配票软体遭下架 纳瓦尼指控科技巨头成蒲亭帮凶

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（法新社莫斯科23日电） 俄罗斯身陷囹圄的反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）今天指控谷歌（Google）与苹果（Apple）是克里姆林宫的「帮凶」，在上周俄罗斯国会大选期间移除他的配票软体。

纳瓦尼在推特发文说：「如果最新一场选举有什么让我意外的地方，不是（总统）蒲亭（Vladimir Putin）窜改结果，而是有庞大影响力的科技巨头如何最终顺从地成了他的帮凶。」

俄罗斯各地17日举行国会大选投票，苹果与Google移除反对派开发的「智慧投票」（Smart Voting）应用程式，这个软体主要在建议支持者如何投票，以免让克里姆林宫的盟友当选。

纳瓦尼的盟友指控科技巨头展开「审查」。关在狱中的纳瓦尼说，经营这些科技巨擘的人「既懦弱又贪婪…他们敦促我们『把世界变得更好』，但骨子里却是骗子与伪君子」。

纳瓦尼也说，他也对加密通讯软体Telegram创始人度洛夫（Pavel Durov）感到「十分恼怒与失望」。大选期间，智慧投票软体也消失在Telegram上。

出生于俄罗斯的度洛夫曾说，他是跟随苹果与Google的脚步，因为「像我们这类开发商的行事规则，都是由它们决定」。

熟知Google与苹果下架决定内幕的消息人士说，公司是在俄罗斯当局施压下，包括威胁将逮捕当地员工等，才决定移除软体。

经过3天投票后，执政党团结俄罗斯党（United Russia Party）最终压倒性胜选，俄罗斯在野党指控当局大规模作票。

© 2021 AFP