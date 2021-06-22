酗酒肝病患者染疫 死亡风险高出8成

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（法新社巴黎22日电） 一份针对染疫住院患者的研究发现，拥有慢性肝病和酗酒史的人，死于2019 冠状病毒疾病（COVID-19）的可能性高出8成，接受插管救命的可能性较低。

上述报告本周将在国际肝脏年会（International Liver Congress）发表。

在这项研究中，法国研究人员分析了2020年国内25 万9000名COVID-19住院患者，其中约1万6300人之前就被诊断出有慢性肝病。

所有染疫住院患者的平均死亡率为15%，而罹患慢性肝病的染疫病患，死亡率则逼近25%。

过去已有研究把肝脏问题视为COVID-19严重程度的一项因子。但最新研究发现，死亡率可能跟哪些患者得使用呼吸器有关。

根据这项研究，酗酒、肝硬化或肝癌末期的患者，感染COVID-19后的发病率较高，且接受插管的可能性较低。

至于较轻微的肝脏问题，例如与酗酒无关的慢性肝病、器官移植和病毒性肝炎，这类患者染疫发病风险并未增加，但他们使用呼吸器的比例较高。

报告指出：「我们的研究显示，治疗努力有限，或许是导致有肝脏相关并发症以及酗酒患者死亡率过高的因素。」

欧洲肝脏研究学会（EASL）候任主席伯格（Thomas Berg）告诉法新社，上述发现反映出疫情大流行前的肝病患者照顾趋势。

他说：「已有一些公开资料显示，有肝脏相关并发症以及酗酒，会使（病患）获得机械式呼吸辅助的可能性降低20%至25%。」

2013年美国一份对300名轻微和重度肝病患者的调查发现，绝大多数回覆者觉得，自己的诊断结果背负着恶名。

伯格表示：「患者如果有心脏疾病或癌症，多半愿意开口谈。但如果是肝疾，总会有种这是自作自受、跟使用药物或酒精有关的感觉。」

© 2021 AFP