里拉德两度救命白搭 金块胜拓荒者听牌

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（法新社丹佛1日电） 里拉德今天两度砍进三分弹，让拓荒者两度将比赛延长，但金块靠小波特的三分弹奠定胜基，147比140获胜率先「听牌」。

NBA季后赛金块、拓荒者系列赛第5战，拓荒者两度靠里拉德的三分球续命，但金块的小波特在第2度延长赛投出关键三分弹奠定胜基，终场以147比140获胜，率先取得「听牌」优势。

美国职篮NBA西区第3种子丹佛金块与第6种子波特兰拓荒者在7战4胜制的季后赛首轮对决。双方今天在第5战一路纠缠，拓荒者在第4节时间结束前，靠里拉德（Damian Lillard）的三分球扳平比数，进入延长赛。

在这次延长赛中，落后3分的拓荒者，再靠里拉德的三分球追平比分，比赛第2度延长。

两队在第2度延长赛中不断僵持，金块的小波特（Michael Porter Jr.）在终场前1分33秒砍进致胜三分球，金块取得领先；随后莫里斯（Monte Morris）、哈里森（Shaquille Harrison）都是两罚俱中，最终金块以7分惊险胜出，率先在系列赛拿下3胜「听牌」。

今天比赛首节，金块的三分球、整体投篮命中率都破5成，在约基奇（Nikola Jokic）、小波特、瑞佛斯（Austin Rivers）都攻下8分的情况下，以38比25领先达两位数。

但拓荒者在次节反扑，靠里拉德独得11分、麦卡伦（CJ McCollum）也攻下9分的联手带领下，打出单节37 比27的攻势，让金块上半场仅以65比62领先3分。

下半场开打，拓荒者几度将比分扳平，在里拉德、塞门斯（Anfernee Simons）接连砍进三分球后，以89比84超前，并靠里拉德单节9分带领下，拓荒者打完3节反以94比92领先金块。

在末节，金块靠小波特3罚俱中，加上格林（JaMychal Green）的三分球，再以5分超前，之后双方拉锯、互有领先。

终场前13.7秒，拓荒者的麦卡伦飙进三分球，双方只剩1分差距，接着金块的莫里斯两罚俱中，让金块领先扩大到3分。但里拉德在第4节结束前3.7秒，砍进追平比数的三分弹，让两队121比121战成平手，进入延长赛。

金块的约基奇此役有38分、11篮板、9助攻的准大三元成绩；替补的莫里斯攻下28分；小波特也有26分、12篮板的双十成绩。

拓荒者此役先发5人得分全部破十，其中以轰下55分的里拉德最高，他还送出10次助攻；科温顿（Robert Covington）斩获19分、11篮板；诺基奇（Jusuf Nurkic）有13分、11篮板进帐，两人都有双十成绩；麦卡伦则攻下18分。

© 2021 AFP