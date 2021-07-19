里拉德奥运热身赛攻19分 美国男篮逆转西班牙

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（法新社拉斯维加斯18日电） 靠着里拉德攻下19分带领，美国男篮今天于下半场逆转，在奥运热身赛最终战以83比76逆转击败西班牙。

美国男篮今天在他们这次最后一场热身赛，对上由卢比欧（Ricky Rubio）率领的西班牙。

对上劲敌西班牙，美国队开赛之初取得9比5领先，但没多久西班牙在罗德里格斯（Sergio Rodriguez）砍进三分球后，以12比9超前，首节打完也以18比14领先美国。

西班牙在次节打得十分沉稳，也持续保持领先。美国队在强生（Keldon Johnson）、杜兰特（Kevin Durant）、里拉德（Damian Lillard）轮流发威下，打出强势反击，但西班牙在卢比欧半场攻下14分的带领下，在上半场以38比36持续领先。

下半场开打后，战况依旧胶着，美国队靠里拉德在一次快攻中急停出手砍进的三分弹要到领先，接着强生的一记爆扣让美国扩大领先优势。美国利用第3节中段起一波21比8攻势，在3节打完后以57比50跃居领先。

末节剩下7分30秒，美国以65比52领先达两位数，西班牙虽极力反扑，但里拉德持续发挥球技，终场美国以83比76拿下胜利。美国在这波热身赛先败两场后连拿两胜，战绩2胜2负。

美国男篮在前往日本参加东京奥运前，在美国拉斯维加斯的热身赛，意外接连败给奈及利亚和澳洲，直到第3战对阿根廷一役才拿下胜利。

未料美国男篮又出现利空消息，先是毕尔（Bradley Beal）触发COVID-19健康安全协议，连带使他们第2次对澳洲的热身赛取消，洛夫（Kevin Love）之后也因旧伤未愈选择退出。

美国队紧急补上强生、麦吉（JaVale McGee），加上布克（Devin Booker）、哈勒戴（Jrue Holiday）、密道顿（Khris Middleton）要在打完美国职篮NBA总冠军赛后才会合，虽然默契问题让人担忧，但距离东京奥运开幕仅剩几天，美国队已经没有时间培养团队化学效应。

© 2021 AFP