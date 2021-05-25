里拉德42分难挽颓势 约基奇38分率金块扳平战局

广告 继续浏览后续

（法新社丹佛24日电） 里拉德今天轰下全场最高42分，但难挽回拓荒者颓势，金块在约基奇攻下38分带领下，以128比109获胜，在季后赛首轮扳平战局。

美国职篮NBA西区季后赛，第6种子波特兰拓荒者22 日演出「下克上」戏码，在里拉德（Damian Lillard）独得34分、全队砍进19记三分球的情况下，以123比109 击败第3种子丹佛金块，在7战4胜制系列赛以1比0领先，双方今天仍在金块主场交锋。

这场比赛的首节，约基奇（Nikola Jokic）7投6中攻下14分，率金块31比25领先拓荒者。次节金块最多领先18分，拓荒者在里拉德（Damian Lillard）单节轰下22分带领下，一度将落后缩小到剩下4分差距，但金块包括约基奇中场前1.9秒砍进的三分球在内，拉出一波8 比0攻势，上半场金块以73比61领先拓荒者。

战况紧绷让两队在下半场打出火气，第3节几度出现较激烈的肢体接触，包括约基奇、里拉德等人都吞下技术犯规，金块在高登（Aaron Gordon）单节8分带领下，打完3节以101比87领先拓荒者。

第4节格林（JaMychal Green）切入挑篮得手后，金块领先达20分。之后拓荒者无力反扑，让金块19分之差获胜，在系列赛扳成1比1平手。

约基奇此役包括三分球4投2中，20次出手命中15球，攻下金块最高的38分，小波特（Michael Porter Jr. ）贡献18分，米尔塞普（Paul Millsap）、高登（Aaron Gordon）分别拿下15分、13分，坎帕佐（Facundo Campazzo）、莫里斯（Monte Morris）都有12 分进帐。

拓荒者的里拉德轰下全场最高42分，麦卡伦（CJ McCollum）贡献21分，鲍尔（Norman Powell）则获15分。

© 2021 AFP