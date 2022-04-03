里约热内卢土石流至少14死

（法新社里约热内卢2日电） 当局今天表示，豪雨引发巴西里约热内卢州（Rio de Janeiro）暴洪与土石流，造成至少14人丧命，其中包括8名孩童，另有5人失踪。

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连2天的豪雨重创里约热内卢州大西洋沿岸，预料未来几天还会降下更多雨量。

近来巴西遭到连串致命风暴侵袭，专家表示，受气候变迁影响，风暴威力更强。

6周前洪水与土石流才在巴西帝国19世纪的夏都贝德罗保利斯（Petropolis）造成233人丧生，而这次受灾最严重的地区包括旅游城镇巴拉奇（Paraty）。

巴拉奇官员表示，彭塔内格拉（Ponta Negra）的土石流造成1名妈妈和她分别才2岁、5岁、8岁、10岁、15岁和17岁的6个小孩在家中遭土石流活埋，第7个小孩幸运获救后送医，目前状况稳定。

巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）在脸书上表示，联邦政府已派出军机协助撤离。

安格拉王市（Angra dos Reis）有另外6人丧生，包括2名孩童。

而在里约热内卢市西北40公里的麦斯吉达（Mesquita），1名38岁男性在试图将另一人救出洪水时，不幸触电致死。（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

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