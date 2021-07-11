重伤住院海地第一夫人发表声明 吁勿让国家迷失方向

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（法新社太子港10日电） 海地总统摩依士于7日凌晨在自宅遇刺身亡，第一夫人玛婷受重伤后转送美国迈阿密医院治疗。她今天首度发表公开声明，呼吁勿让国家迷失方向。

玛婷（Martine Moise）今天自接受治疗的迈阿密医院发表以海地克里奥尔语（Creole）录制的声明，并在她的官方推特帐号张贴声明。海地国内电台也播放她的录音声明。

玛婷在声明中说：「我活下来了，感谢上帝。但我失去了我深爱的夫婿若弗内尔．摩依士（Jovenel Moise），我们携手共同奋斗超过25年。在所有这些年来，家中总是洋溢着爱。但突然间，那些佣兵闯进来，开枪扫射我的夫婿。」

玛婷又说：「你得是恶名昭彰的冷血罪犯，才胆敢暗杀像摩依士这样的总统，连让他开口说话的机会也不给。」

她还说：「你们知悉摩依士总统是在对抗什么。这些人雇用佣兵刺杀摩依士总统以及他的家人，是因为兴建道路、电力和饮用水供应计画，以及筹办公投和选举…。」

玛婷接着说：「暗杀摩依士总统的那些佣兵目前已遭关押，但其他佣兵现在想要毁掉他的梦想、他的愿景、他的意识形态。」

「我正在哭泣，那是真的，但我们不能让国家迷失方向，我们不能让他的鲜血白流。」

玛婷承诺不久就会透过脸书（Facebook）与海地人直接交流，「我绝不会抛弃你们」。

© 2021 AFP