重启核协议谈判 伊朗：据目前协议美将解除制裁

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（法新社维也纳1日电） 为让美国重返伊朗核协议，签署方正在维也纳进行第3轮谈判。伊朗谈判员今天表示，根据目前协议，伊朗预期美国将解除对能源等部门制裁；但美国再次淡化了谈判进展的可能性。

伊朗副外交部长兼代表团团长阿拉奇（Abbas Araqchi）对伊朗伊斯兰共和国广播电视台（IRIB）表示，协商已「趋于成熟」。

「我们已开始撰写条文，这方面进展真的相当缓慢，因为研拟条文得准确，也得考虑一些还没有共识的议题。」

「与业种相关的…制裁，例如针对伊朗石油与天然气的能源业制裁，或针对汽车业、银行与金融、保险与港口业的制裁。根据目前为止达成的协议，这些制裁都必须解除。」

但美国淡化谈判将取得突破的可能性，国务院被询及此事时，提及前几天美国相关人士的说法，例如国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）4月30日称谈判仍「状况不明」的发言。

苏利文先前表示：「我们看到各方愿意认真讨论制裁解除，以及重回联合全面行动方案（JCPOA, 通称「伊朗核子协议」）的意愿，包括伊朗在内，但还不确定这会不会总结在维也纳的协议中。」

欧洲联盟（EU）三巨头英国、法国与德国则表示：「我们还没就最重要的几个点达成共识，成功绝不是必然，但也不是毫无可能。」

2015年签署的伊朗核协议要求伊朗藉由约束核子计画换取解除制裁，但2018年美国时任总统川普退出后，协议岌岌可危。签署各方4月初开始展开谈判，试图重启协议。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP