重启高速航空运输 联合航空摩拳擦掌

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（法新社纽约3日电） 协和号（Concorde）超音速客机2003年结束服务18年后，美国联合航空今天宣布要向航空业界的新创公司Boom Supersonic购买15架超音速客机，联航此举可能重启高速航空客运。

联合航空（United Airlines）与Boom Supersonic 联合发布新闻稿指出，双方议定，只要Boom Supersonic的新款飞机Overture，符合「联合航空严格的安全、操作与永续的要求」，联航将斥资采购，并期盼自2029年起展开客运服务。

这两家公司说，Boom Supersonic的超音速客机，飞行速度比目前航空业界顶级机种快一倍，估计从纽瓦克（Newark）到伦敦只需3小时30分，从旧金山到东京只需6小时，并且使用再生燃料标榜零碳排放。

虽然若干业界分析人士质疑，尤其是究竟能节省多少飞行时间；不过，联合航空此举意味曾经被大肆吹捧的高速航空运输可能卷土重来。

美国航太顾问公司AIR专家梅路左（Michel Merluzeau）指出：「这是个有趣的想法，但困难重重。」他估算研发一架符合主管机关标准的民航机，可能得花费100至150亿美元（约新台币2771至4156亿元）。

而两家公司议定的合约谈妥采购15架，并包括联航可再买35架的选项，但双方都没有说明成交金额。

梅路左并说：「我们要务实以对。」他并指出，超音速客机比较有可能在2035或2040年投入客运服务。（译者：曹宇帆/核稿：严思祺）

© 2021 AFP