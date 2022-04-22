重建乌克兰第二大城 英建筑师誓让哈尔科夫重生

（法新社伦敦21日电） 英国建筑师佛斯特以修复德国国会大厦及设计伦敦千禧桥闻名，他的基金会表示，他愿协助受到战火重创的乌克兰哈尔科夫市重建。

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佛斯特（Norman Foster）基金会和哈尔科夫（Kharkiv）市政府表示，86岁的佛斯特18日与乌克兰第二大城哈尔科夫市长泰芮可夫（Igor Terekhov）举行视讯会议。

佛斯特提出了重建这座乌东大城的计画，这座城市以新艺术派建筑闻名，自2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，当地已有约1/4建筑被毁。

佛斯特誓言要「动员世界上规划、建筑、设计和工程技术最好的一流人才」，能够「立刻」展开工作，以实现「哈尔科夫市的重生」。

他说，这个团队的第一步工作是草拟一个「未来城市」的总体规划。

佛斯特说，规划中将「把以往最受喜爱和推崇的遗产与基础设施和建筑物的最理想和最环保元素加以结合」。

哈尔科夫市府20日在脸书贴出视讯会议的摘要内容，泰芮可夫用俄语告诉佛斯特：「我看过你的作品，我真的很想在我们的城市看到这种新的、进步的风格。」

「我希望我们拥有一个能成为欧洲亮点之一的市中心。」

泰芮可夫告诉佛斯特，哈尔科夫市区约25%建筑已被摧毁，当地需要新的医院、学校和幼儿园，以及资讯科技业办公室。（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

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