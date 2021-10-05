重振家族 小马可仕宣布参选下届菲律宾总统

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（法新社马尼拉5日电） 菲律宾前总统马可仕（Ferdinand Marcos）独子小马可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）今天正式宣布参加2022年总统大选，努力延续家族的政治抱负。

曾为现任总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）争议扫毒政策辩护、并支持将毒贩处以死刑的小马可仕，5日透过脸书（Facebook）直播正式宣布参选。

64岁的小马可仕说，「我今天宣布，我打算在即将到来的2022年5月大选中，角逐菲律宾总统。我将为国家找回充满凝聚力的领导风格。」

近日的一项民调显示，小马可仕的支持度仅落后杜特蒂之女萨拉（Sara Duterte-Carpio）。萨拉已登记参选南部大城纳卯（Davao）市长，还没表态加入总统战局。

此外，退役拳王巴乔（Manny Pacquiao）和马尼拉市长杜马戈索（Francisco Domagoso）亦已确认将参选总统。

小马可仕在2016年竞选副总统失利，以微小差距输给现任副总统罗贝多（Leni Robredo）。

这次失利对马可仕家族来说是个重大打击。1986年老马可仕在人民力量革命中倒台，举家流亡夏威夷，他与妻子伊美黛（Imelda Marcos）被控自国库盗取数以十亿计美元，1989年老马可仕客死异乡，2018年伊美黛被判污罪名成立，伊美黛上诉中。

© 2021 AFP