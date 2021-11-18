重获自由 小甜甜布兰妮感谢粉丝「救我一命」

（法新社洛杉矶17日电） 美国流行乐女歌手小甜甜布兰妮（Britney Spears）在法官终结父亲过去掌控她人生13年备受争议的监护权后，今天首度直接对粉丝发言，感谢粉丝拯救了她的生命。

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布兰妮接受父亲监管13年，洛杉矶法官12日正式批准终止监护权程序。

布兰妮昨天晚间在影音社群媒体Instagram上张贴影片，影片中她身穿碎花短上衣、低腰黑短裤，感谢粉丝和「#解放布兰妮」（#FreeBritney）运动，在她遭到「噤声和威胁这么长一段时间」时，升高外界对此事的意识。

她说：「你们超棒。我真的认为你们救了我一命。」

大批粉丝12日在洛杉矶市中心法院前欢呼，并撒下粉红色纸片，庆祝偶像重获新生。该法院终止了2008年起实施的监护权。

39岁的布兰妮在阳光普照的露台拍摄这段2分钟的影片，她说：「处于一段你不想要的情况中，这真的是一段很长的时间。」

外界对于布兰妮未来的计画充满猜测。

此前她已经多年未受访，鲜少公开露面，最后一次表演是在2018年10月，生活方式主要由其父史皮尔兹（Jamie Spears）主导。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

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