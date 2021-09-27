重要法案太多 裴洛西暗示基建案恐延后通过

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（法新社华盛顿26日电） 美国联邦众议院议长裴洛西今天表示，有信心大型基础建设法案本周能获国会过关，但大概不会在明天通过。

民主党人拚了命想敲定升级美国道路与桥梁的指标性计画，但也有极大压力，必须在9月30日前敲定3.5兆美元的公共投资方案，并注资给联邦政府运作，避免政府被迫关门。

这一周对拜登任期非常关键，因为他投资气候变迁政策、降低劳工家庭育儿与教育开销、创造数以百万计工作机会的「重建美好未来」（Build Back Better）计画，遭到反对党共和党竭力阻拦。

但尽管裴洛西（Nancy Pelosi）有信心联邦参议院获得两党支持的1.2兆美元基建法案「本周」将在联邦众议院过关，前方仍可能危机四伏。

美国广播公司（ABC Sunday）谈话性节目「本周」（This Week）询问裴洛西，是否会如先前所同意，在明天把基建法案带进议事堂，裴洛西回答说：「我从不会把没有票数的法案带进议事堂。」

「可能会是明天，如果我们有票的话。」

「没办法选日期，必须在有票的时候进行，在适当的时候，而我们会的。」

拜登今天告诉记者，「乐观」认为裴洛西本周会让这项议案在众院过关。

裴洛西昨天在信中告诉民主党同僚，他们「必须」通过拜登的大型开支法案，还有能让联邦政府在10月1日下个会计年度开始后维持运作的法案。

裴洛西不只遇到共和党人的反对，民主党进步派与温和派也已表明，必须很快看到3.5兆法案会包含哪些东西。

众议员杰亚帕尔（Pramila Jayapal）对美国有线电视新闻网（CNN）「美国国情」（State of the Union）节目提及基建法案，「因为没有票，我不认为她」明天会把法案带进议事堂。

众院进步派多次警告，如果不通过「重建美好未来」计画，就不会对基建法案开绿灯。

为把历史性的开支法案送交拜登桌上，民主党人运用「预算协调」（budget reconciliation）程序，绕过参院通过多数法案须获得60票赞成的一般规定。

但温和派民主党参议员曼钦（Joe Manchin）与席纳玛（Kyrsten Sinema）都对这么大笔款项抱持极大的保留态度。

在参院两党议员各半的情况下，曼钦与席纳玛的票攸关法案能否通过，而裴洛西对此当然非常了解。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP