重视稳健专业 拜登内阁人事与川普形成对比

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿23日电） 美国总统当选人拜登可望提名深具经验的布林肯（Antony Blinken）出任国务卿，以凸显一个讯息，即稳健的领导人已重新掌握国家大政；相较下，现任总统川普今天仍忙着要将选举翻盘。

拜登预定明天宣布首批内阁人事，而外界已提及的人选显示，拜登的首要目的在缓和华府的紧张气氛，并恢复美国在海外的传统领导角色。

布林肯以往曾担任副国务卿，也是拜登的长期顾问，未来他将带头快速废除川普造成混乱的「美国优先」政策，并由重新加入巴黎气候协定、世界卫生组织以及伊朗核子协议着手。

美国媒体报导，拜登外交团队阵容还可能包括由苏利文（Jake Sullivan）出任国家安全顾问，并由职业外交官汤玛斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）出任驻联合国大使。

这两人一如布林肯，都曾长期在政府公务部门工作，且都曾为前总统欧巴马效力，而当时拜登是副总统。

这样的人事安排强调的是专业，与川普领导下的白宫形成对比；后者经常遴选欠缺相关背景者加入工作，有时会格格不入并在充满火药味的气氛下离职。（译者：张佑之）

© 2020 AFP