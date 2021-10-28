野火和热带风暴频繁发生 法国太空人：看见地球的脆弱

（法新社巴黎28日电） 法国太空人佩斯凯（Thomas Pesquet）在距离地球400公里外的太空中，生活6个月之久，他对于气候变迁引发的天灾席卷全球有独特见解。

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佩斯凯最近完成在国际太空站（International Space Station）的第2次任务，这次经验让他对地球的脆弱有了前所未有的体会。

他在联合国气候峰会于10月31日登场之前，接受法新社访问，分享对地球的期许和担忧。

● 什么画面让你印象最深刻？

巨大的风暴和森林大火。我从来没看过这样的景象，从太空日复一日看到大火，还伴随着浓烟。想到火灾散发出来的能量，以及对人们造成的伤害就很惊人。

我们没看过这么多令人极为印象深刻的热带风暴，几乎可以看进飓风眼。这些云墙能量庞大，形成的频率越来越多，造成的破坏也越来越多。

● 地球看起来很脆弱吗？

没错。从太空舱窗户看这颗星球，会让你开始思考。一生只须看一次的景象：花两天时间在太空中，从如此遥远的距离可以看到大气层的脆弱，太空中一层薄薄的气泡让生命成为可能，这会改变你的生命。

在如此长的一段时间看到变化，不由自主地会感到担心，有时候需要5年多时间才会看到变化。

这就是我担任（联合国）粮农组织（FAO）大使，以及许多环保目标提倡者的原因。

● 什么事情让你最担心？

我们可能无法顺利达成国际级的协议，以及外界对经济议题的关切胜过环保议题。

第一件该做的事情是听取专家意见，他们奉献一生针对地方、区域、国家和全球提供解决方法。

目前最为迫切的任务就是实现去碳化，必须将再生能源和无碳能源列为优先要务。

© 2021 AFP